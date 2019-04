DA REDAÇÃO



A Polícia Civil e a Polícia Militar de Barra do Bugres (168 km a Médio-Norte) deflagraram na manhã de segunda-feira (08), a operação “Scelus Verat”, que no latim significa “Crime Organizado”, para cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 3ª Vara Criminal do município.

O trabalho resultou em 10 pessoas presas em flagrante além da apreensão de armas, drogas e dinheiro.

A operação contou com policiais civis de Barra do Bugres, do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Tangará da Serra, além de policiais militares de Barra do Bugres, Denise, Nova Olímpia, Porto Estrela, Agência Regional de Inteligência do 7º CR, CAR e Força Tática, empregando 58 policiais e 16 viaturas.

A ação foi desencadeada após cruzamento de informações entre as Polícias Civil e Militar em que foram identificados membros de uma facção criminosa que atuava no tráfico de drogas na cidade.

Diante dos levantamentos, foi representado pelos mandados de buscas e apreensão em pontos alvos que foram decretados pelo Poder Judiciário.

Durante as buscas nos alvos, foram apreendidos um revólver calibre 32, uma espingarda, grande quantidade em dinheiro e drogas, 04 rádios HT e uma grande quantidade de cheques. Dez pessoas envolvidas em diferentes crimes, em especial tráfico de drogas, foram conduzidas a delegacia onde foram lavrados os flagrantes.