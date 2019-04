DA REDAÇÃO



Uma tentativa de furto à agência do Banco do Brasil, em Cuiabá, foi frustrada pela polícia na noite desta segunda-feira (8). Os ladrões tentaram quebrar a parede da agência, localizada na Avenida Carmindo de Campos, para ter acesso ao dinheiro dos caixas eletrônicos e cofre da agência.

Três suspeitos foram presos em flagrante na ação que envolveu policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Polícia Federal e Gerência de Operações Especiais (Goe), após monitoramento da força-tarefa.



Foram presos: B.F.C., de 19 anos, que foi baleado na ação e encontra-se hospitalizado no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; G.M.J. e A.A.S., ambos maiores de idade. Todos os três tem passagens criminais, sendo G.M.J. por tentativa de furto de uma agência do Banco do Brasil, também na Capitasl, pela qual havia sido preso em 2018.

Os três serão autuados em flagrante por tentativa de furto triplamente qualificada e associação criminosa.

Prisão em flagrante

O monitoramento do trio pela força-tarefa teve início no domingo (7). Por volta das 21h30, os policiais identificaram que criminosos estavam escondidos dentro de um restaurante, ao lado do banco, fazendo um buraco na parede para ter acesso ao dinheiro dos caixas eletrônicos e cofre da agência.

Os suspeitos usavam várias ferramentas (furadeiras, discos de corte, martelos) e outros equipamentos para abrir a parede, mas foram interceptados pelos policiais que cercaram toda a quadra da agência.

Oito equipes fizeram o cerco na área e no momento que os criminosos tentavam fugir, pulando os muros das casas, dois deles foram flagrados em cima do telhado de um imóvel. Um estava com um simulacro de arma nas mãos e foi atingindo com um disparo na perna. O outro se rendeu aos policiais.

O terceiro criminoso foi preso na frente do banco. Ele fazia a vigilância do local e com um telefone passava o tempo todo conversando com os comparsas nos fundos do restaurante.

O delegado adjunto da GCCO, Frederico Murta, informou que os dois criminosos que estavam dentro do estabelecimento já tinham conseguido quebrar boa parte do concreto da parede dupla do banco quando foram interceptados pelas equipes policiais.

A parede dava direto à área dos caixas eletrônicos do banco, a qual não tiveram acesso.

Participaram da ação policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (Saap) e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seop/MJSP).