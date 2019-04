DA REDAÇÃO



Duas mulheres, proprietárias de uma empresa de créditos, são investigadas por uma série de golpes praticados contra aposentados e pensionistas no município de Poxoréu (251 km ao Sul).

No pedido de medidas cautelares, consta que 12 vítimas idosas tiveram empréstimos consignados contraídos sem que usufruíssem dos valores ou tivessem dado permissão. Outras vítimas também já procuraram a Polícia.

Na segunda-feira (08), a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na empresa e em três endereços residenciais.

As suspeitas C.P.S. e C.S.M., ambas de 35 anos, tiveram medidas cautelares cumpridas de monitoramento eletrônico (tornozeleira), recolhimento domiciliar noturno, suspensão das atividades da empresa e não se aproximar ou entrar em contato com as vítimas.

Na casa de uma das suspeitas foram apreendidas uma arma de fogo (revólver), além de documentos apreendidos nos locais das buscas.

As ocorrências foram registradas entre 2018 e 2019 e todas as vítimas informaram que tiveram os cadastros usados para empréstimos em folha realizados pela empresa.

Segundo a apuração, os valores variam de R$ 1 mil a quantias acima de R$ 10 ou R$ 14 mil. As vítimas são todas semianalfabetas que narram terem sido procuradas pelas suspeitas para realizar cadastro para aprovação de empréstimos, casos necessitassem.

Outras contam que chegaram a contrair o empréstimo em folha, as parcelas eram acima do acordado ou mesmo devolveram os valores, mas os débitos continuaram na folha.

O inquérito policial tramita na Delegacia da Polícia Civil de Poxoréu, presidido pelo delegado Bruno de Moraes.