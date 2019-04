DA REDAÇÃO



O principal suspeito de articular a compra de gado com cheques sem fundo, de propriedades rurais de municípios da região Norte de Mato Grosso, foi preso na sexta-feira (05), na cidade de Jaú (SP), em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A prisão de J.R.F, 68 anos, foi efetuada pelo Setor de Investigações Gerais da Central da Polícia Civil de Jaú, em apoio a Delegacia de Nova Canaã do Norte (699 km ao Norte) que apurou a atuação de um grupo criminoso que deu prejuízo de mais de R$ 2 milhões na compra de gado Nelore PO (puro de origem).

O suspeito foi um dos alvos da operação "Stellionatus Pecus", realizada entre os dias 7 a 8 de dezembro de 2016, na cidade de Morrinhos, no Estado de Goiás.

As vítimas foram quatro proprietários de fazendas dos municípios de Nova Canaã do Norte, Monte Verde, Carlinda e Colíder, que denunciaram a venda do gado, sem recebimento do pagamento.

A investigação resultou na recuperação de 292 cabeças de gado produto de furto e estelionato pela quadrilha, das quais 192 foram apreendidas na operação e 100 confiscadas por decisão judicial da comarca de Nova Monte Verde.

