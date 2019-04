Carreta já transitava perto da fronteira de Mato Grosso com a Bolívia

KARINA STEIN E ALAIR RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Uma carreta com cerca de 310 kg de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal nesta terça-feira (9), no município de Nova Mutum (a 241 km de Cuiabá).

Um casal - cujos nomes não foram divulgados - foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O caminhão, que tem placas de São Paulo (SP), estava a caminho de Sinop (a 501 km da Capital). Segundo a Polícia Federal, os envolvidos iriam pegar uma carga de grãos na cidade para simular um frete e assim dificultar a localização do entorpecente.

De acordo com a PF, a localização do caminhão se deu por meio de investigação, uma vez que a carreta já teria transitado pela fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, na região do município de Comodoro.

A carreta foi trazida para a sede da Polícia Federal em Cuiabá e a droga foi retirada do veículo para averiguação, no início da tarde de hoje.

O motorista e a mulher ainda vão prestar depoimento. A PF informou que o homem já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que sabiam da droga e que o destino final era o Estado de São Paulo.

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal.