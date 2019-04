DA REDAÇÃO



Um homem apontado como autor de tentar matar três pessoas, na noite de domingo (07), em Tangará da Serra (239 km a médio Norte), foi preso pela Polícia Civil. Encontrado em menos de 24 horas após o delito, A.A.S., de 33 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de triplo homicídio tentado.

As diligências iniciaram na noite de domingo, após a comunicante procurar a Polícia Civil, relatando que seu ex-marido havia efetuado disparo de arma de fogo contra três pessoas, sendo uma delas o filho da comunicante e outros dois amigos. A mulher informou também que tinha medidas protetivas contra o autor dos fatos.

As três vítimas andavam na rua quando um Gol branco se aproximou dos jovens. Em seguida o ocupante atirou nos três rapazes, que foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Um das vítimas precisou ser internada na UTI do Hospital da cidade.

Ainda segundo informações, o motivo do crime foi em razão do término da relação conjugal, entre a comunicante e A.A.S., o qual culpa os filhos da ex-companheira pela separação.

Diante dos indícios de autoria, o suspeito acabou surpreendido pelos policiais civis em um bar situado no Bairro Vila Esmeralda. No local uma testemunha relatou que A.A.S. havia confessado ter disparado a arma de fogo, atingindo as vítimas.

O suspeito foi levado à Delegacia de Tangará da Serra, interrogado e autuado em flagrante por triplo homicídio tentado. Após a confecção dos autos o preso foi colocado à disposição da Justiça.