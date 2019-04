DA REDAÇÃO



A Polícia Civil por estelionato e apropriação indébita Marcelo Sixto Schiavenin e a esposa Thays Dalavalle, donos da SportCars Multimarcas, acusados de comercializar veículos de luxo e não repassar o dinheiro aos proprietários dos automóveis.

O inquérito policial sobre o caso tramita na 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé.



Conforme a Polícia Civil, alguns casos são enquadrados como estelionato e outros como apropriação indébita. Todos estão em único inquérito policial.



O casal foi interrogado na semana passada. Marcelo alegou que não tinha a intenção de dar “calote” nas vítimas, mas que de fato usou o dinheiro para pagar contas.

Já a mulher justificou somente trabalhar na parte administrativa da empresa e não participava dos negócios.



Ao menos 20 vítimas procuram a Polícia Civil para comunicar que deixaram veículos de luxo na concessionária, para venda consignada, e perderam os bens. Algumas disseram que chegaram a receber cheques pré-datados e outras perderam tudo.



O inquérito policial deverá ser encaminhado à Justiça no final desta semana. O prejuízo das vítimas não foi contabilizado pela Polícia Civil e depende de análise de mercado quanto ao valor dos veículos.



Segundo o pedido de falência da empresa, a SporCars deixou cerca de R$ 11 milhões em dívidas.

A empresa fechou as portas no dia 28 de março, deixando uma série de clientes lesados. Segundo as investigações, as vítimas deixavam seus carros importados em consignação. Pelo contrato, os carros eram vendidos e o dinheiro repassado aos donos.

No entanto, nos últimos meses, o empresário deixou de honrar os pagamentos.

No dia 28 de março, a empresa amanheceu fechada e os proprietários desapareceram.