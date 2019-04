DA REDAÇÃO



Um homem e uma mulher apontados como membros da associação criminosa envolvida no latrocínio da investigadora Márcia Régia de Matos, 59 anos, foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (9), durante ação de controle e combate a facções criminosas no interior do Estado.

E.O.L., de 37 anos, teve o mandado de prisão cumprido na cidade de Campo Verde (a 131 km de Cuiabá) e I.C.M., de 19 anos, foi presa em Querência (a 945 km a Nordeste). Também foi apreendida a motocicleta utilizada na fuga dos criminosos, logo depois da execução da investigadora da Polícia Civil.

O latrocínio da investigadora ocorreu em 22 de fevereiro deste ano, em Ribeirão Cascalheira (a 900 km de Cuiabá). Segundo a polícia, o criminoso retornou à cidade de Campo Verde, local que foi descoberto morando com a mulher e um filho pequeno.

Os dois presos são membros de uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios de Mato Grosso e integram a associação criminosa que vinha praticando crimes na região de Água Boa, principalmente, nos municípios de Canarana, Ribeirão Cascalheira e Querência.

Latrocínio

De acordo com a Polícia Civil, a investigadora foi friamente assassinada por criminosos armados com revólver e uma arma longa tipo rifle, que invadirem sua propriedade e depois descobrirem que era policial foi levada em seu próprio veículo (Fiat Strada) e morta com dois tiros na cabeça.

O corpo da investigadora foi encontrado na madrugada do dia 23 de fevereiro, em uma região de mata, próximo ao local onde seu veículo foi abandonado pelos criminosos que fugiram em uma motocicleta, levando duas armas da investigadora (1 revólver 38 e um rifle 22) e a pistola PT 940, acautelada da Polícia Civil. As armas ainda não foram localizadas.

Na ocasião, em resposta rápida, a Polícia Civil prendeu cinco suspeitos e apreendeu dois menores membros da associação criminosa. Dois deles tiveram com participação ativa no latrocínio e os demais atuaram no suporte logístico aos executores do crime.

Todos respondem por quadrilha armada, roubo seguido de morte (latrocínio), furto qualificado, roubo majorado, associação criminosa armada, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

