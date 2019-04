Foram recuperados cerca de R$ 37,8 mil em dinheiro na casa do suspeito

DA REDAÇÃO



Um ex-funcionário das Lojas Americanas foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), da Polícia Civil, na terça-feira (09), acusado de furtar mais de R$ 42 mil do estabelecimento.

O suspeito - de iniciais J.L.S.N. - foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança. Na casa dele foram recuperados R$ 37,8 mil, provenientes do crime.

As investigações iniciaram na segunda-feira (08), após a Derf de Cuiabá ser acionada para atender a ocorrência de furto, em uma das unidades da rede, dentro do Shopping Estação.

Durante diligências foi possível identificar, através das câmeras de segurança, o ex-funcionário entrando na loja, indo até o cofre, de onde pegou pouco mais de R$ 42 mil. As imagens mostram o suspeito saindo do local levando os valores em uma mochila.

O ex-funcionário tinha sido demitido da empresa na última quinta-feira (04). Ele desempenhava a função de supervisor, dentre outras atribuições, também era responsável pela abertura do cofre da casa comercial, razão esta por ter conseguido facilmente abrir o dispositivo no dia do crime.

Com base nos indícios de autoria, os policiais civis foram até a residência de J.L.S.N., no Bairro Baú. No

Conduzido à Derf Cuiabá, ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança e apresentado em audiência de custódia.