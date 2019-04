O caso será investigado pela Polícia Civil de Guarantã do Norte

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um taxista, identificado por Amarildo Alves da Silva, 51 anos, morreu depois de sofrer pelo cinco golpes de faca no centro do município de Novo Mundo (813 km de Cuiabá), na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com testemunhas, a vítima teve uma discussão com outro homem. O suspeito já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia.

Amarildo foi encaminhado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi atingido na região do tórax, no braço e no rosto.

A causa da briga ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil de Guarantã do Norte, já que Novo Mundo não tem mais Delegacia de Polícia.