Polícia cumpriu mandado de prisão contra o suspeito em Porto Alegre do Norte

DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Confresa prendeu A.V.B., de 28 anos, na terça-feira (09.04), em cumprimento de dois mandados de prisão preventiva por crimes de roubos qualificados, expedido pela Comarca de Porto Alegre do Norte (a 1.142 km de Cuiabá).

Após investigações, os policiais civis descobriram que ele havia chegado ao município na tarde de segunda-feira (08). Diante das informações, as diligências foram intensificadas no intuito de localizá-lo e efetuar sua prisão.

O suspeito é bastante conhecido no meio policial da região Araguaia, por possuir diversas passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto de gado, tentativa de homicídio, porte e posse de arma de fogo, associação criminosa, receptação, entre outras.

O mandado de prisão cumprido é oriundo do roubo ocorrido no mês de novembro de 2017, em uma propriedade agrícola na região da Agrovila Pé de Cajú, na zona rural do município de Confresa (a 1.167 km da Capital).

Na oportunidade, o suspeito juntamente com mais três comparsas, após efetuarem o roubo acabaram incendiando o veículo roubado da vítima, causando prejuízo aproximadamente R$ 50 mil. A vítima não possuía seguro.

A Polícia Civil, nas investigações, comprovou junto ao Poder Judiciário a participação do suspeito no crime e, assim, o delegado André Rigonato, representou pela prisão preventiva dele, que deferida pela Justiça.

O suspeito será encaminhado para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O inquérito policial já foi concluído pela Polícia Civil.