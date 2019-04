A Polícia Civil conseguiu encontrar K.F.D.A. no Estado do Acre

DA REDAÇÃO



Um homem procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso foi descoberto no Estado de Acre, após diligências investigativas da Delegacia Regional de Cuiabá, para localização e cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A ação foi realizada na segunda-feira (08), pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre. K.F.D.A., de 28 anos, estava com a prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa.

Com passagens pela polícia em cinco Estados (Pará, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e Acre), ele é apontado com um dos autores do roubo cometido em 2010 no Ganha Tempo, região central de Cuiabá. Somente em Mato Grosso ele possui 12 registros criminais.

Os policiais descobriram que ele estava recolhido em uma unidade prisional, no município de Rio Branco, por envolvimento em outro crime.

Diante das informações levantadas foi solicitado apoio do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre, que procedeu com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de K.F.D.A.