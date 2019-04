Polícia Civil este no local do crime e irá investigar o caso

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Weliton Dione Souza Barros Galha, de 30 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta quinta-feira (11), em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá).

De acordo com o relato da Polícia Militar, Weliton foi encontrado caído em uma estrada de chão, no Bairro Jerusalém, por volta das 23h20. Ele foi atingido com três tiros na cabeça, um no tórax e um na perna.

Rondas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Nenhuma testemunha soube dizer à polícia quem poderia ter cometido o crime.

A Polícia Civil esteve no local da morte e deve abrir um inquérito para investigar o homicídio.