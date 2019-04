DA REDAÇÃO



Uma mulher de 36 anos foi detida por Policiais Rodoviários Federais após cães farejadores encontrarem cerca de três quilos de substância análoga a crack dentro de fundo falso de uma mala. A apreensão foi realizada na noite desta quinta (11) durante fiscalização a um ônibus da linha Porto Velho (RO) – Brasília (DF) na BR-364, em Cuiabá.

Os cães K9 Rango e Ector sinalizaram a presença do entorpecente que estava no fundo falso de uma mala transportada no compartimento de carga do veículo.

Na bagagem, a indicação de que todo material pertenceria a passageira da poltrona 30. A suspeita mostrou-se incomodada com a ação policial, mas acabou confessando que receberia um valor em dinheiro pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Cuiabá.