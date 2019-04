DA REDAÇÃO



Policiais do 2º Pelotão de Nova Canaã apreenderam 56 tabletes de maconha que estavam no interior de uma residência, nesta quinta-feira (11). Nenhuma pessoa foi presa.

Os militares foram informados por L.S.M., (20), que disse ter alugado a casa para um homem e que sabia apenas o primeiro nome dele. A negociação teria sido feita por intermédio de uma conhecida e o acordo era alugar por seis meses, porém, foi pago apenas um mês de aluguel.

A proprietária vem tentando contado com o locatário há um mês sem sucesso. Mas, na quinta-feira (11), com a chave do imóvel, ela entrou e percebeu que havia algo estranho na porta do banheiro. Em seguida localizou pacotes ao lado da caixa d'água e de imediato acionou a Polícia Militar. A droga foi encaminhada à delegacia da cidade.