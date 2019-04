Material apreendido foi encontrado dentro de veículo usado no assalto

DA REDAÇÃO



Três pessoas foram presas por policiais do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, na madrugada desta sexta-feira (12), por estarem envolvidas no roubo de uma pizzaria no bairro Carumbé, em Cuiabá, horas antes. Foram presos A.C.S., (37), D.A.A., (24), S.L.P., (21) e W.F.L., (20), e apreendidas três munições de calibre 22 intactas.

Os policiais foram informados do assalto na pizzaria onde os suspeitos renderam clientes e funcionários, levando dinheiro, pertences pessoais e que fugiram em um Gol.

A guanição realizou bloqueio na Avenida das Torres quando observaram as características do veículo e solicitado ordem deparada, mas que não obedecida. Neste momento iniciou a perseguição e foi observado que um dos suspeitos arremessou algo em um matagal, mas nada foi encontrado.

Ainda na fuga o motorista jogou o veículo na direção da viatura da PM, vindo a bater na lateral dianteira. Os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram capturados. Um deles, por mencionar que estaria armado, recebeu um disparo de arma de fogo que acertou a coxa e a mão esquerda.

Mas o suspeito recebeu atendimento no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá. Ele e os comparsas foram encaminhado à delegacia. Dentro Gol foram encontrados os celulares, joias e pertences pessoais, reconhecidos pelas vítimas do roubo na pizzaria.