DA REDAÇÃO



Dois homens foram presos pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira (12), tentando retirar uma carga irregular do pátio de apreensão de madeira da Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema), no Jardim Industrial, em Cuiabá.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).

Os suspeitos, de iniciais E.P. e A.A.P., que é funcionário terceirizado do depósito, foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e tentativa de fraude.

Os investigadores da Dema foram acionados para averiguar uma denúncia sobre um homem identificado como E.P., que se apresentava como advogado e estaria em busca de uma carga de madeira apreendida no depósito da Sema, no Jardim Industrial.

E.P. possuía uma ordem expedida pelo juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, para restituição de uma carga de cabos de ferramentas.

Porém, ele já havia negociado toda a apreensão, descumprindo assim o documento judicial que autorizava somente os cabos de ferragens.

Com base nas informações, os policiais civis foram até o depósito da Sema e lá abordaran dois caminhões referentes a esse procedimento, já carregados com aproximadamente 40 metros cúbicos de madeira.

Em checagem foi verificado que a carga de madeira estava em desacordo com a decisão judicial apresentada por E.P., que permitia a retirada somente de cabos de ferramentas.

Assim ele e o funcionário terceirizado A.A.P. foram conduzidos à Delegacia Especializada do Meio Ambiente. Ambos foram ouvidos e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e tentativa de fraude.

Após a confecção dos autos os dois presos foram apresentados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.