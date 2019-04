As duas foram presas por policiais militares de Várzea Grande

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Duas garotas de programa foram presas na madrugada deste sábado (13) em Várzea Grande acusadas de tentativa de latrocínio.

De acordo com o boletim de ocorrência, F.S.M., e J.P.R., ambas de 21 anos, estavam acompanhadas de dois homens - J.C.C.N., 50, e T.A.C.S.G., 27 -, em um motel no Bairro Jardim Potiguar.

Em determinado momento, elas teriam pego os celulares das vítimas dentro do motel. E, durante a fuga, houve uma briga e uma delas teria esfaqueado T.A.C.S.G. nas costas.

A Polícia Militar foi chamada e conseguiu localizar as mulheres no Bairro Alameda, ainda em Várzea Grande. Elas ainda estavam com os celulares das vítimas.

As duas foram presas e encaminhadas para o 4º Batalhão da Polícia Militar. Elas vão responder por tentativa de latrocínio.