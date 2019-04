Um líder de um assentamento foi encontrado morto na noite dessa sexta-feira (12) no município de União do Sul, a 689 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, Cleirto Alves Braga, de 49 anos, conhecido pelo apelido de Mineirinho, foi morto pela namorada dele, de 29 anos, e pelo amante dela, de 20.