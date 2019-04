DA REDAÇÃO



Seis mandados de prisão temporária foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (15), pela Polícia Civil, em investigações do inquérito policial que apura um incêndio em uma agência bancária de Cuiabá.

Também foram realizadas buscas nas casas dos alvos, em Cuiabá e Várzea Grande. Os mandados foram expedidos pela 8ª Vara Criminal de Cuiabá.

Uma sétima pessoa ainda é procurada. Os nomes dos presos não foram divulgados.

A operação "Falsa Chama" refere-se a fatos ocorridos no dia 4 de novembro de 2018, quando a agência do Banco Bradesco, localizada no Avenida Brasil do CPA II, foi alvo de incêndio criminoso, com severos danos materiais, além da suspensão das atividades bancárias, prejudicando inúmeros clientes e usuários dos serviços bancários.

As diligências investigativas demonstraram que, na realidade, o incêndio seria o meio para que os criminosos conseguissem auferir vantagem indevida, pois diversos envelopes vazios foram depositados para beneficiários que possuem vínculos entre si.

A vantagem, caso obtida pelos criminosos, chegaria ao valor de R$ 53 mil.

Os suspeitos responderão por incêndio majorado, associação criminosa e tentativa de estelionato.

Com o cumprimento das ordens judiciais, os investigados serão interrogados e apresentados em audiência de custódia.

A operação é feita pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e conta com apoio de policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).