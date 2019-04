KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu cerca de 90 quilos de pasta-base de cocaína no Município de Pontes e Lacerda (442 km de Cuiabá), na noite deste domingo (14).

O carregamento foi flagrado em uma área de mata às margens da MT-473, próximo à entrada de uma fazenda.

De acordo com informações do Gefron, duas bicicletas foram encontradas no meio da mata com dois fardos amarrados nas garupas.

Foi encontrada uma pistola Glock G17 GN4 com um adaptador seletor para rajadas, além de 10 munições calibre 9mm, que estavam próximos às bicicletas.

No total, foram encontrados 85 tabletes de pasta base e uma porção de 700 gramas de substância análoga à maconha.

A equipe do Gefron realizou buscas no entorno, mas não localizou nenhum suspeito na região.

Os itens foram apreendidos e levados para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).