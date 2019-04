BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Câmeras de segurança flagraram um assassinato na tarde de domingo em Peixoto de Azevedo (675 km de Cuiabá).

As imagens mostram a vítima, Rubens Ferreira Coelho, sendo perseguido e executado com diversos tiros no meio da rua.

Rubens é irmão de um ex-candidato a vereador da cidade, Reinaldo Ferreira Pinheiro, conhecido como “Irmão da Van”.

As imagens mostram a vítima em uma moto tentando fazer o contorno quando é abordada por dois homens armados.

Rubens sai do veículo, joga o capacete no chão e tenta correr dos bandidos, que atiram contra ele.

Apesar das tentativas de se desvencilhar dos bandidos, ele é atingido por tiros e cai no chão. Mesmo com o homem caído, os assassinos continuam disparando contra a vítima caída.

Um dos homens ainda bate na cabeça de Rubens. Como a imagem fica desfocada, não é possível identificar a arma usada nos golpes.

Antes de sair correndo, um dos assassinos ainda chuta o corpo de Rubens.

Segundo a Polícia Civil, de quatro a seis tiros foram dados pela dupla. O homem morreu ainda no local.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado pelas autoridades.

Veja o vídeo: