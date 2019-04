DA REDAÇÃO



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta segunda (15), um Renault Duster roubado com placas do Rio de Janeiro.

A ação aconteceu por volta das 21h15, na BR-364, em Cuiabá, após o motorista desobedecer a ordem de parada. Durante a perseguição, os ocupantes do carro atiraram contra os policiais.

Em fuga e dirigindo perigosamente no sentido sul da rodovia, o Duster foi acompanhado por cerca de 7 km pela viatura policial. No percurso, os suspeitos espalharam objetos pontiagudos na via, conhecidos como “miguelitos”, que danificaram os pneus da viatura. A suspeita é que três homens ocupavam a camioneta.

Após se desvencilharem dos PRFs, os ocupantes invadiram o estacionamento de uma empresa a margem da BR, no km 380.

No local, eles abandonaram o Duster e deram continuidade à fuga, dessa vez usando um GM Celta. O proprietário do carro e um outro funcionário da empresa foram obrigados a seguirem com os criminosos.

De acordo com as vítimas, eles levavam uma mala, duas sacolas e uma caixa de munições. Ainda segundo o relato dos funcionários, um dos suspeitos tinha uma pistola com a qual foram ameaçados durante cerca de três horas, quando foram liberados próximo a Serra de São Vicente.

Abandonado, dentro do Duster os PRFs encontraram mais objetos pontiagudos, 22 munições de 9mm intactas e cinco estojos deflagrados. Vistoriando os elementos identificadores, os agentes descobriram tratar-se de um veículo com registro de roubo, cujas placas originais são do município de Cuiabá.

Apesar da troca de tiros, nenhum policial rodoviário federal se feriu. As vítimas sequestradas também foram liberadas sem lesões. Forças policias da região foram acionadas e seguem na busca dos suspeitos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Cuiabá.