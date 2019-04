Carro onde vítimas foram encontradas; Olavo Teobaldo (no detalhe)

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Dois idosos identificados como José Denipote, de 62 anos, e Olavo Teobaldo Ferreira, de 71 anos, foram encontrados mortos nesta segunda-feira (15), em uma propriedade rural em Alto Araguaia (a 415 km de Cuiabá). As vítimas moravam em Arapongas (SP).

De acordo com a Polícia Civil da cidade, os corpos das vítimas estavam dentro de um veículo Fiat Uno, de cor preta, na porteira de um haras.

Testemunhas relataram ter ouvido tiros e acionaram a Polícia, que encontrou José e Olavo já sem vida, dentro do carro.

Segundo a Polícia, Olavo é herdeiro de uma área de terra na região e estava com José, que é agrimensor. Os dois haviam ido até um sindicato rural para obterem informações sobre o valor de arrendamento das terrras para uma empresa de celulose.

Os dois teriam sofrido uma emboscada quando estavam saindo do sindicato, em uma estrada vicinal. Eles estavam a caminho da casa do presidente do sindicato.

Ainda não se sabe quem teria cometido o crime. O caso está sendo investigado e testemunhas já estão sendo ouvidas pela Polícia Civil.

Até a manhã desta terça-feira (16), nenhum suspeito havia sido preso.