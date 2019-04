Casal foi preso após denúncia do Conselho Tutelar; eles confessaram as agressões

DA REDAÇÃO



O pai e a madrasta de um menino de 5 anos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (15), acusados de torturar a criança.

Segundo a polícia, a vítima apresentava marcas de queimaduras de cigarro pelo corpo, machucado nos joelhos, além de estar com o órgão genital em carne viva.

A ação da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) foi desencadeada após denúncia ao Conselho Tutelar.

A prisão do pai, A.M.N.S., e da madrasta, M.C., aconteceu depois de uma testemunha relatar ao Conselho Tutelar que o menor reclamava de dores e apresentava machucados diversos.

Segundo as informações, a criança sofre as torturas desde o mês de janeiro, quando passou a ficar sob os cuidados do pai e da madrasta.

As agressões seriam frequentes, sendo que o pai batia no filho com socos e madrasta usava um pedaço de pau e fivela de cinto para agredir o menino.

Entre as agressões, os suspeitos colocavam um elástico no pênis da vítima, como punição pelo fato da criança fazer as necessidades fisiológicas na calça.

Conforme a polícia, o casal também colocava o menino por horas de castigo de joelhos sobre caroços de arroz e no concreto quente.

Com base nos relatos, os policiais da Deddica foram até a residência dos suspeitos, no Bairro Pedra 90, onde foi constatada a veracidade da denúncia, sendo o menino encontrado com várias lesões por todo corpo, não conseguindo nem ficar em pé.

A criança passava fome, estava muito fraca e foi encaminhada uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob observação.

Diante da situação, foi dada voz de prisão à madrasta da criança. Em continuidade as diligências, os policiais foram até o trabalho do pai do menino, na Avenida Beira Rio, onde foi realizada a prisão do suspeito.

O pai e a madrasta foram conduzidos a Deddica e interrogados pelo delegado Francisco Kunze Junior. Eles confessaram as agressões e os castigos contra a criança, sendo autuados em flagrante pelo crime de tortura.