DA REDAÇÃO



O vice-governador Carlos Fávaro

Ainda atônitos com a decisão do prefeito Mauro Mendes (PSB) em não disputar a reeleição em Cuiabá, vários líderes partidários se reuníram, no dia 4 de agosto passado, na sede do PSDB, para tentar encontrar uma saída diante da mexida de peça radical no tabuleiro eleitoral.

Em dado momento, o deputado federal Fábio Garcia (PSB) não gostou de uma colocação do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) e o clima azedou. Segundo uma fonte presente na reunião, ambos elevaram o tom de voz e o clima ficou tenso.

Foi preciso a turma do "deixa disso" entrar em campo para acalmar os ânimos - e fazer com que o tema da reunião fosse retomado.