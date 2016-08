DA REDAÇÃO



A presidente do TRE de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas

Os municípios de Juara e Várzea Grande encabeçam a lista das denúncias “absurdas” que chegam ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso). E quem diz isso é a presidente da Corte, desembargadora Maria Helena Póvoas.

De acordo com a magistrada, as duas cidades mantêm, neste ano, a tradição histórica de acirramento político durante as eleições municipais.

“Aos olhos do TRE, esse “acirramento” é picuinha. É justamente trazer ao conhecimento da Corte assuntos absolutamente desnecessários”, declarou a presidente.