DA REDAÇÃO



No dia em que o tucano Wilson Santos completa 55 anos, sua equipe de campanha à Prefeitura de Cuiabá divulgou nas redes sociais um vídeo comemorativo.

Na peça publicitária, a voz do narrador ressalta que, mesmo ao completar mais um ano de vida, o tucano continua sendo “aquele moço” com a missão de “melhorar ainda mais” a vida da população cuiabana.

O vídeo traz a imagem de um bolo de aniversário com as velas alusivas à idade de Wilson. Em determinado momento, uma das velas é trocada, formando número do seu partido, o 45.

A divulgação do vídeo coincide com o início da permissão para a veiculação dos programas eleitorais no rádio e na TV, que começa nesta sexta-feira (26).

Até mesmo os adversários de Wilson utilizaram suas páginas oficiais no Facebook para parabenizar o tucano. Um deles foi Emanuel Pinheiro (PMDB).

Veja o vídeo: