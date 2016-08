DA REDAÇÃO



Delegados da Polícia Civil durante coletiva sobre a operação

Um dos presos na Operação Castelo de Areia, da Polícia Civil, por suspeita de estelionato, Marcelo de Melo Costa já teve as contas penhoradas, em até R$ 42,9 mil, no ano passado.

O motivo da penhora foi o não pagamento de aluguéis, IPTU e taxas de condomínio de um imóvel no Residencial Alphaville, na Capital. Ele chegou a fazer um acordo com o dono do imóvel, mas não cumpriu.

A operação foi deflagrada nas primeiras horas desta sexta-feira (26) e prendeu cinco acusados por supostos golpes, entre eles o ex-vereador João Emanuel.