DA REDAÇÃO



O ex-vereador João Emanuel: suspeito de estelionato

O delegado Luiz Henrique Damasceno, da Delegacia Regional de Cuiabá, afirmou que o ex-vereador João Emanuel chegou a fingir traduzir mandarim de um “falso chinês” em um suposto golpe envolvendo pelo menos sete vítimas.

Conforme a investigação, João Emanuel fazia reuniões com as vítimas, em que intermediava um suposto investimento em parceria com a China. Nas reuniões, ele simulava traduzir o que o falso chinês estava falando. O golpe teria lucrado pelo menos R$ 50 milhões.

“Eles utilizaram um falso chinês nesse contexto. O retorno prometido era de R$ 180 milhões. Cerca de 7% ao ano”, disse o delegado.

O golpe foi descoberto após denúncias de algumas das vítimas, que descobriram ter feito, literalmente, um “negócio da China”.