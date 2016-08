DA REDAÇÃO



Marcus Mesquita/MidiaNews O deputado Pery Taborelli (PSC), que pode perder sua cadeira na Assembleia Legislativa

Sob o risco de perder sua cadeira na Assembleia Legislativa, o deputado Pery Taborelli (PSC) faltou à entrevista coletiva que ele mesmo havia convocado na tarde desta sexta-feira (26).

O parlamentar determinou que sua assessoria ligasse em todas as redações de sites, jornais e emissoras de TV, convidando para a entrevista em seu gabinete, onde ele explicaria as medidas que deve tomar para tentar reverter a decisão do ministro Luiz Fux, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a posse imediata do ex-prefeito de Nova Bandeirantes (1.026 km ao Norte de Cuiabá), Valdir Barranco (PT), em seu lugar.

Taborelli, no entanto, nem apareceu em seu gabinete. Alegando estar em “outros compromissos”, o parlamentar determinou que seu advogado, Marcelo Coelho, lesse um pronunciamento aos jornalistas.

No fim das contas, o advogado disse o óbvio: que deve interpor um recurso para tentar continuar no Legislativo.