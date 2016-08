DA REDAÇÃO



A chapadense Sebastiana, que virou capa do livro

Lançado nesta semana em São Paulo, o livro “101 Brasileiros que Fizeram História”, do escritor e cientista político Jorge Caldeira, traz o perfil de uma mato-grossense ignorada em seu próprio Estado.

Trata-se de Sebastiana, uma mestiça que viveu em Chapada dos Guimarães no século 19 e que foi retratada pelo pintor francês Aimé-Adrien Taunay, em 1827. O quadro hoje está exposto em São Petesburgo, na Rússia. Ela, inclusive, é a capa do livro de Caldeira.

“Sebastiana tinha 12 anos quando foi retratada por um pintor francês a serviço de um nobre russo [Georg Henrich von Langsdorf], que percorreu o Brasil para expressar, através da arte, o que era o Brasil profundo”, diz Caldeira.

“A Sebastiana era a expressão mais acabada do brasileiro comum naquele tempo. Daí sua importância histórica”. A inclusão da personagem mato-grossense contempla a ideia do autor de mesclar, no livro, figuras de vulto histórico, como Getúlio Vargas, com brasileiros comuns.