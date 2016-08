DA REDAÇÃO



O humorista Evandro Santo, que interpreta o personagem Cristian Pior

O personagem “Christian Pior”, interpretado pelo humorista Evandro Santo, está estrelando uma campanha publicitária do Tribunal de Contas do Estado, na Rádio Jovem Pan de Mato Grosso.

Os spots estão sendo veiculados no intervalo do Programa Pânico, que vai ao ar de segunda a sexta-feira entre 12h e 14h.

"Colega, quando você quer saber mais do boy que está de olho, pergunta para as amigas o que acha dele, fuça o Facebook, curte foto no Insta de cinco anos atrás. Igualzinho os auditores do Tribunal de Contas do Estado", diz o humorista em um dos spots.

Com a publicidade, a ideia do TCE é falar para um público mais jovem a respeito do novo modelo de fiscalização, baseado em auditoria, levantamento, monitoramento, inspeção e acompanhamento. Cada spot do humorista foca um desses aspectos da fiscalização.

Ouça uma peça: