DA REDAÇÃO



Em seu programa de TV que foi ao ar na noite desta sexta-feira (26), o candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB) usou algumas "vacinas" em relação a assuntos polêmicos relacionados à sua biografia.

O objetivo é tentar se antecipar às críticas de adversários e se explicar aos eleitores.

Wilson, que se desgastou diante da greve dos servidores estaduais, falou que, quando prefeito, sempre pagou o RGA; disse que a ETA Tijucal (Estação de Tratamento de Água) "existe" e que ter saído do Palácio Alencastro em 2010, no meio de seu segundo mandato, para se candidatar ao Governo do Estado foi seu "maior erro".

"Quebrei o contrato que tinha. Peço desculpas. Aprendi e quero pedir uma nova chance", disse.

