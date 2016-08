DA REDAÇÃO



O ex-secretário de Estado Pedro Elias: depoimento marcado

O depoimento do ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias, deverá ser esclarecedor em relação à participação do médico Rodrigo Barbosa, filho do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), no suposto esquema de propina em troca de contratos com o Estado, investigado na Operação Sodoma.

A oitiva está marcada para esta segunda-feira (29) e será conduzida pela juíza Selma Arruda. Em sua delação premiada, Elias disse que o apartamento em que guardava os documentos relativos aos crimes foi alvo de um furto, possivelmente cometido por Rodrigo. A suspeita chegou a ser usada para embasar a prisão do filho de Silval.

Porém, posteriormente, Rodrigo Barbosa provou que estava viajando no interior do Estado na data do alegado furto, fato que levantou dúvidas sobre a veracidade do fato narrado pelo ex-secretário. Os advogados dos demais réus, ao que tudo indica, deverão tirar essa história a limpo durante a oitiva.