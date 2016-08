DA REDAÇÃO



Marcus Mesquita/MidiaNews O deputado Zeca Viana (PDT), que avaliou candidatos Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB)

O deputado estadual Zeca Viana (PDT) acompanhou o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura da Capital, nesta segunda-feira (29), na sede da TV Record, em Cuiabá.

Ao fim do programa, ele avaliou que os seus colegas de Legislativo, candidatos Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB), deixaram a desejar nos questionamentos e respostas.

“Com toda a sinceridade e respeito aos meus dois colegas, pela experiência política dos dois, neste primeiro debate eles mostraram muita insegurança. Emanuel teve dificuldade em responder algumas perguntas. Isso vai pesar na avaliação dos eleitores”, afirmou o parlamentar, que defendeu o candidato de seu partido, Julier Sebastião (PDT), destacando sua boa desenvoltura.

"As perguntas mexeram com eles, realmente. Se fosse eu o candidato, responderia. Esse foi o diferencial do Julier. Ele foi bastante incisivo", declarou.