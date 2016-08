A candidata Serys Slhessarenko, que criticou aposentadoria especial:

Por meio de nota, a candidata a prefeita de Cuiabá, Serys Slhessarenko (PRB), criticou a "aposentadoria precoce" do candidato Emanuel Pinheiro (PMDB). Segundo ela, seu adversário se aposentou aos 32 anos, após exercer um mandato de quatro como deputado, por meio do FAP (Fundo de Assistência Parlamentar).



“Eu exerci três mandatos como deputada estadual e um como senadora. Não aceitei aposentadoria especial nem da Assembleia e nem do Senado. Se eu tivesse aceitado, receberia R$ 60 mil por mês e já teria consumido quase R$ 7 milhões dos cofres públicos. É aproximadamente o que meu adversário já recebeu. Isso também é uma forma de corrupção, de má utilização dos recursos públicos”, disse.



Serys disse que não é justo que o cidadão comum tenha que trabalhar por 30, 35 anos para se aposentar com um teto de R$ 5,2 mil, enquanto outros exerçam um mandato por apenas 4 anos e se aposentem com valores superiores a R$ 20 mil. “Pode até ser legal, mas é imoral”, afirmou.



A ex-senadora disse que seu único rendimento é a aposentadoria como professora da UFMT, cargo que exerceu por 27 anos. “Minha profissão foi ser professora, papel que desempenhei com eficiência nas salas de aula da UFMT. E foi como professora que me aposentei”, acrescentou.