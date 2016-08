DA REDACÃO



Uma acusação de suposto caso de abuso sexual, envolvendo um candidato em Sinop, poderá vir à tona durante a campanha eleitoral.

Segundo informações que circulam nos bastidores, a mãe de uma menor de idade já teria gravado um depoimento dando detalhes do que teria ocorrido.

Apesar do "vale tudo eleitoral" estar fora de moda no país, ao que consta, o expediente duvidoso ainda é usado com certa frequência em alguns rincões.