DA REDAÇÃO



O Procurador Mauro: teoria da conspiração

Sempre que pode, o candidato Procurador Mauro (PSOL), que disputa a Prefeitura de Cuiabá, propaga sua "teoria da conspiração" contra a imprensa. Diz o candidato que haveria um complô para que ele fosse vetado pelos veículos de comunicação.

Bobagem. O próprio Procurador Mauro, com suas esquisitices, é o maior responsável por não ter mais espaço na imprensa.

Primeiro, ele não disponibiliza nenhum telefone para contato. Segundo, ele só aceita falar pessoalmente com os repórteres, ou pede que os questionamentos sejam enviados via email - e quase nunca os responde. Terceiro, não envia materiais para a divulgação com seus posicionamentos, ações e agenda.

Ao invés de criticar a imprensa com inverdades, ou distorções, o Procurador deveria ser mais sensato e se organizar para tentar propagar as suas propostas - se é que tem alguma.