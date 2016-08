DA REDAÇÃO



O deputado federal Adilton Sachetti: sintomas de hipoglicemia

O deputado federal mato-grossense Adilton Sachetti (PSB) sofreu um mal-estar na tarde desta terça-feira (30), no Senado Federal, durante a sessão do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

A informação é do site G1. Segundo o site, Sachetti estava sentado ao fundo no plenário do Senado, conversando com o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), quando começou a passar mal.

O primeiro a prestar socorro a Sachetti foi o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), que também é médico. Segundo Caiado, Sachetti estava com sintomas de hipoglicemia. Posteriormente, um médico do Senado colocou o deputado de MT em uma cadeira de rodas e o encaminhou ao posto do órgão.

No último final de semana quem também passou mal durante a sessão do impeachment foi o senador Wellington Fagundes (PR). Ele foi diagnosticado com "Diverticulite", espécie de inflamação no intestino.