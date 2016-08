DA REDAÇÃO



A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o pedido de soltura do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso desde setembro de 2015 no Centro de Custódia da Capital por conta da Operação Sodoma.

A decisão foi proferida em julgamento na tarde desta quarta-feira (31).

Na sessão, a defesa do ex-governador, representada pelo advogado Valber Melo, afirmou haver constrangimento ilegal na manutenção de Silval na cadeia.

O argumento principal é o de que o peemedebista está preso há quase 12 meses, sendo que o processo da 2ª fase da Sodoma, que originou a última prisão ocorrida há mais de quatro meses, já está no final da fase de instrução.

“Silval Barbosa está preso há mais de 300 dias. Completa um ano de prisão no dia 17 de setembro. Por tanto, é uma prisão que deveria ter natureza cautelar, mas que se tornou definitiva”, declarou Valber.

A alegação, no entanto, foi rebatida pelo relator do processo, desembargador Pedro Sakamoto, que ressaltou a prorrogação do prazo de instrução para justificar que o caso não se configura excesso de prazo.