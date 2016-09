DA REDACÃO



O candidato a prefeito Emanuel Pinheiro: reclamações de candidatos a vereador

Em contato com esta coluna, um candidato a vereador em Cuiabá, do PTB, falou cobras e lagartos sobre o tratamento que tem recebido do candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Segundo o candidato, que pediu para não ter o nome revelado, além da falta material básico de campanha, como santinhos e panfletos, estaria faltando "atenção e respeito".

"Estamos largados. Ninguém da cúpula da campanha nos procurou ainda, muito menos o candidato. Se continuar assim a situação ficará insustentável e a tendência é que muitos desistam da candidatura", disse.

A "bronca" do candidato é tamanha que ele recusou participar, nesta quinta-feira (1), de uma reunião com a esposa de Emanuel. "Cansei de ouvir blá-blá-blá", disse.