DA REDAÇÃO



O senador José Medeiros, que vai ao STF contra Dilma

O senador José Medeiros (PSD), de Mato Grosso, anunciou que vai ao STF contra a decisão do Senado que absolveu a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) de ser punida com suspensão de direitos políticos por oito anos.

Ele irá protocolar, nesta quinta-feira, (1º) um mandado de segurança no STF, pedindo que o benefício seja revogado. Se prevalecer a decisão do Senado, a petista poderá ocupar cargos públicos e disputar as eleições já de 2018.