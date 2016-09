DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) contratou a empresa Araraúna Turismo Ecológico Ltda -EPP para fazer o agenciamento e fornecimento de passagens áereas nacionais e internacionais à pasta.

O contrato, no valor de R$ 431,7 mil, tem vigência de 12 meses.

As passagens visam atender as demandas do Conselho Estadual de Educação, da Superintendência de Educação Básica e da Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação.