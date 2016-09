DA REDAÇÃO



As redes sociais têm sido um dos destaques destas eleições municipais, seja para o bem ou para o mal.



Além de servir para a propagação de propostas e prestação de contas, por exemplo, candidatos também as têm utilizado para o chamado jogo sujo.



Os candidatos a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), Emanuel Pinheiro (PMDB) e Julier Sebastiao da Silva (PDT) são alvos preferenciais.



Confira alguns ataques feitos feitos no WhatsApp: