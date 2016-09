DA REDAÇÃO



Arquivo O youtuber Iberê Thenório, que fará palestra em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação contratou um dos maiores sucessos do YouTube para uma palestra em Cuiabá.

Iberê Thenório, criador do canal “Manual do Mundo”, com mais de 6 milhões de inscritos, vai receber R$ 36 mil pelo evento.

Thenório fará a palestra “Ciência Alimentando o Brasil”, durante a 13ª Edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece em outubro. A Secretaria não divulgou a data exata da palestra.

O Canal do Mundo é especializado em entretenimento educativo, com dicas de experiências científicas, receitas, desafios e pegadinhas, com o intuito de estimular o interesse pela ciência.