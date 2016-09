DA REDAÇÃO



O ex-secretário de Estado César Zílio: delação mantida

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, negou pedido da defesa dos réus da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma, que visava anular a delação premiada do ex-secretário de Estado de Administração, César Zílio.

O argumento usado foi o de que a delação foi “vazada” na mídia antes da homologação.



No entanto, a magistrada refutou a tese de nulidade, uma vez que não há qualquer prova de que o vazamento tenha ocorrido por parte do delator ou do Ministério Público Estadual (MPE).