A soja é o carro-chefe da economia mato-grossense

Demorou, mas a desaceleração econômica chegou ao agronegócio, o que deve trazer impactos para Mato Grosso.

Depois de ser o único segmento da economia a não sentir a crise em 2015, o agronegócio começou mal 2016.

Embora tenha caído menos do que o PIB geral do país, a atividade recuou 2% no segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre imediatamente anterior. Em relação ao mesmo período de 2015, a queda foi de 3,15%.