DA REDAÇÃO



Vista área do município de Luciara, cuja Prefeitura é a mais eficiente de Mato Grosso

Mato Grosso tem apenas uma Prefeitura entre as mil mais eficientes do Brasil, segundo o novo Ranking de Eficiência dos Municípios, do jornal Folha de S.Paulo.

O ranking avalia quais prefeituras conseguem entregar mais serviços básicos à população usando menos recursos.

A melhor colocada em Mato Grosso é a Prefeitura de Luciara, que está apenas na 933ª colocação entre os mais de 5 mil municípios avaliados. Luciara, aliás, é a única cidade do Estado que tem uma Prefeitura eficiente, conforme os critérios do estudo.

Cuiabá está apenas na 17ª colocação no Estado e na 2.683ª no País. A Prefeitura de Cuiabá, aliás, é considerada pouco eficiente pelo ranking.

Cachoeira da Prata (MG) tem a Prefeitura a mais eficiente do Brasil, seguida de Lobato (PR) e Bom Jesus do Norte (ES).