DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito de Cuiabá pelo PSDB, Wilson Santos

Um dos dados mais significativos da pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta-feira (2), é a rejeição do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB).



Impressionantes 54% dos eleitores cuiabanos disseram que não votariam em WS de jeito nenhum.



Com um índice tão alto, e faltando praticamente um mês para as eleições, o tucano terá que tirar um "coelho da cartola" - e rápido - caso queira continuar na briga para ir pro segundo turno.